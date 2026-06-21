Espriella sacó una leve ventaja y se impuso como nuevo presidente de Colombia

Así lo indican los resultados parciales publicados en internet por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la entidad pública colombiana encargada de garantizar la identidad de los ciudadanos y organizar los procesos electorales, sobre un conteo del 63,42% de los votos.

Los ciudadanos colombianos concurrieron este domingo a las urnas para elegir quién ejercerá la presidencia a partir de su asunción el próximo 7 de agosto, para cumplir el mandato en el período 2026-2030. Hasta las 19.34 (hora de Argentina) se registraron 220.306 votos nulos y 425.677 en blanco.