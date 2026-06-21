El candidato de la alianza de ultraderecha Abelardo de la Espriella se impone segun cómputos parciales en el balotaje para la presidencia de Colombia, con 12.842.300 votos, un 49,71 %, por sobre el postulante izquierdista del oficialista Pacto Histórico, Iva Cepeda, que logra 12.566.595sufragios, con un 48,64 %.
Espriella sacó una leve ventaja y se impuso como nuevo presidente de Colombia
Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha radical, ganó la presidencia de Colombia, según el conteo preliminar de votos en el balotaje de este domingo.