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Detuvieron a dos jóvenes tras una balacera durante un festejo en La Bebida

La gresca ocurrió en el interior del barrio Conjunto 7.

Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos luego de protagonizar un violento episodio con disparos de arma de fuego durante una fiesta en el barrio Conjunto 7, en La Bebida - Rivadavia. La causa quedó caratulada como "Abuso de arma de fuego" y es investigada por la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió cuando personal policial acudió a una vivienda donde se desarrollaba un evento festivo y se había producido una gresca. Al arribar al lugar, los efectivos observaron una motocicleta Motomel S2 de 150 centímetros cúbicos, de color negro y sin patente colocada, circulando por la zona.

Según fuentes policiales, el acompañante del rodado exhibió un arma de fuego y efectuó alrededor de cinco disparos, algunos dirigidos hacia arriba y otros de manera horizontal, generando momentos de tensión entre los presentes. Tras los disparos, ambos ocupantes emprendieron la fuga.

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De inmediato se inició una persecución por distintos barrios de la zona en dirección norte. Al llegar a calle 9 de Julio y girar hacia el oeste, los sospechosos intentaron esquivar una loma de burro, perdieron el control de la motocicleta y cayeron al suelo. Luego abandonaron el vehículo y continuaron la huida a pie.

A pocos metros del lugar fue aprehendido un adolescente de 16 años, mientras que el segundo sospechoso, de 23 años, fue interceptado y detenido en calle Pellegrini antes de llegar a avenida Ignacio de la Roza.

Durante el procedimiento se secuestró la motocicleta Motomel S2 de color negro con detalles celestes, que carecía de dominio colocado. Además, por disposición del ayudante fiscal de turno, Dr. David Peña, intervino personal de Drogas Ilegales luego de constatarse que los detenidos llevaban consigo dos envoltorios con cocaína.

La investigación continúa para determinar la procedencia del arma utilizada y esclarecer las circunstancias que rodearon el violento episodio ocurrido durante el festejo.

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