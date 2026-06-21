Detuvieron a dos jóvenes tras una balacera durante un festejo en La Bebida

De inmediato se inició una persecución por distintos barrios de la zona en dirección norte. Al llegar a calle 9 de Julio y girar hacia el oeste, los sospechosos intentaron esquivar una loma de burro, perdieron el control de la motocicleta y cayeron al suelo. Luego abandonaron el vehículo y continuaron la huida a pie.

A pocos metros del lugar fue aprehendido un adolescente de 16 años, mientras que el segundo sospechoso, de 23 años, fue interceptado y detenido en calle Pellegrini antes de llegar a avenida Ignacio de la Roza.

Durante el procedimiento se secuestró la motocicleta Motomel S2 de color negro con detalles celestes, que carecía de dominio colocado. Además, por disposición del ayudante fiscal de turno, Dr. David Peña, intervino personal de Drogas Ilegales luego de constatarse que los detenidos llevaban consigo dos envoltorios con cocaína.

La investigación continúa para determinar la procedencia del arma utilizada y esclarecer las circunstancias que rodearon el violento episodio ocurrido durante el festejo.