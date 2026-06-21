La selección de Curazao logró un empate histórico en el Mundial 2026 tras el 0-0 conseguido en Kansas City frente a Ecuador. La isla caribeña, que está gozando de su primera Copa del Mundo, aún sueña con la hazaña de pasar de ronda y el plantel celebró el punto en el vestuario con la visita especial del rey Guillermo de los Países Bajos y la reina Máxima, quien se lució con un baile.
La argentinidad al palo de la reina Máxima
La reina Máxima celebró el histórico empate de Curazao en el Mundial y bailó junto al Rey y los jugadores en el vestuario.