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La argentinidad al palo de la reina Máxima

La reina Máxima celebró el histórico empate de Curazao en el Mundial y bailó junto al Rey y los jugadores en el vestuario.

La selección de Curazao logró un empate histórico en el Mundial 2026 tras el 0-0 conseguido en Kansas City frente a Ecuador. La isla caribeña, que está gozando de su primera Copa del Mundo, aún sueña con la hazaña de pasar de ronda y el plantel celebró el punto en el vestuario con la visita especial del rey Guillermo de los Países Bajos y la reina Máxima, quien se lució con un baile.

Luego de conseguir el punto, los dirigidos por el neerlandés Dick Advocaat festejaron en los camarines del Arrowhead Stadium y se encontraron con una grata sorpresa. La realeza estaba con ellos, felicitándolos por su actuación en el campo de juego. “Celebración Real con el Rey y la Reina”, compartió en sus redes sociales la Federación de Fútbol de Curazao (FKK).

En el video se observa a la argentina Máxima Zorreguieta con la camiseta azul de la selección de Curazao y su nombre estampado en el dorso, entrando al vestuario detrás de su esposo Guillermo, saludando cordialmente al cuerpo técnico y bailando con alegría. Las imágenes se hicieron virales y los usuarios felicitaron a la Reina por el gesto delante de los jugadores. “Es un logro impresionante”, “¡Qué pareja real tenemos!“, ”Qué bonita noche para el fútbol" y “El Rey y la Reina viendo una gran victoria de los Países Bajos y a Curazao conseguir su primer punto en la Copa del Mundo el mismo día es algo bastante loco. Lo que solo significa una cosa: ¡Hay que repetirlo!“, fueron algunas de las reacciones en X (ex Twitter).

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Tal como lo marcaron algunos usuarios, para la pareja Real de los Países Bajos significó un sábado especial en la Copa del Mundo. Guillermo y Máxima, que están en compañía de su hija y princesa, Ariane, estuvieron horas antes en Houston observando la goleada de la selección naranja (5-1) frente a Suecia por el Grupo F. Luego, volaron rumbo a Kansas City para estar presente en el partido de Curazao y terminaron con los mencionados festejos con los jugadores. Una de las canciones que bailó la familia real fue Mama Wa, del cantante de Curazao Jeon, interpretada en papiamento, el idioma criollo oficial de la isla caribeña junto con el neerlandés.

FUENTE: INFOBAE

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