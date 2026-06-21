La argentinidad al palo de la reina Máxima

Luego de conseguir el punto, los dirigidos por el neerlandés Dick Advocaat festejaron en los camarines del Arrowhead Stadium y se encontraron con una grata sorpresa. La realeza estaba con ellos, felicitándolos por su actuación en el campo de juego. “Celebración Real con el Rey y la Reina”, compartió en sus redes sociales la Federación de Fútbol de Curazao (FKK).

En el video se observa a la argentina Máxima Zorreguieta con la camiseta azul de la selección de Curazao y su nombre estampado en el dorso, entrando al vestuario detrás de su esposo Guillermo, saludando cordialmente al cuerpo técnico y bailando con alegría. Las imágenes se hicieron virales y los usuarios felicitaron a la Reina por el gesto delante de los jugadores. “Es un logro impresionante”, “¡Qué pareja real tenemos!“, ”Qué bonita noche para el fútbol" y “El Rey y la Reina viendo una gran victoria de los Países Bajos y a Curazao conseguir su primer punto en la Copa del Mundo el mismo día es algo bastante loco. Lo que solo significa una cosa: ¡Hay que repetirlo!“, fueron algunas de las reacciones en X (ex Twitter).