A horas del partido entre la Selección argentina y Austria, los hinchas albicelestes volvieron a dar una muestra de pasión en Estados Unidos. Miles de fanáticos se autoconvocaron en el centro de Dallas para participar de un multitudinario banderazo en apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Sanjuan8.com estuvo en Dallas en el banderazo en apoyo a la Scaloneta
Mario Fernández, enviado especial de sanjuan8.com y Canal 8 en Dallas, recorrió el banderazo y preguntó cuál jugador es el preferido del plantel argentino, dejando de lado a Lionel Messi.