Sanjuan8.com estuvo en Dallas en el banderazo en apoyo a la Scaloneta

En medio del color y la alegría, Mario Fernández, enviado especial de sanjuan8.com y Canal 8 en Dallas, recorrió el banderazo para dialogar con los hinchas. Una de las preguntas que más se repitió fue quién es el jugador preferido del plantel argentino, dejando de lado a Lionel Messi, indiscutido ídolo para la mayoría.

Las respuestas fueron variadas, aunque varios nombres se repitieron entre los simpatizantes. Julián Álvarez, Emiliano "Dibu" Martínez y Enzo Fernández aparecieron entre los más mencionados por los fanáticos, que destacaron su entrega, personalidad y protagonismo en los últimos años con la camiseta de la Selección.

Con la ciudad de Dallas teñida de celeste y blanco, la expectativa crece de cara al choque ante Austria. Una vez más, los argentinos demostraron que, sin importar la distancia, el apoyo a la Selección se hace sentir en cualquier rincón del mundo.