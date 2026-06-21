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Sanjuan8.com estuvo en Dallas en el banderazo en apoyo a la Scaloneta

Mario Fernández, enviado especial de sanjuan8.com y Canal 8 en Dallas, recorrió el banderazo y preguntó cuál jugador es el preferido del plantel argentino, dejando de lado a Lionel Messi.

A horas del partido entre la Selección argentina y Austria, los hinchas albicelestes volvieron a dar una muestra de pasión en Estados Unidos. Miles de fanáticos se autoconvocaron en el centro de Dallas para participar de un multitudinario banderazo en apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El punto de encuentro fue el Klyde Warren Park, donde desde las 17 (hora argentina) comenzaron a llegar familias, grupos de amigos y simpatizantes de distintas provincias argentinas. Algunos ya cuentan con sus entradas para el encuentro de este lunes, mientras que otros mantienen la esperanza de conseguir un ticket a último momento en la reventa.

Entre camisetas, bombos, cánticos y banderas celestes y blancas, los fanáticos buscaron demostrar una vez más cómo se vive el fútbol argentino lejos de casa. La plaza se transformó en una verdadera fiesta albiceleste, con el Mundial como escenario y la ilusión intacta de seguir avanzando en el torneo.

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En medio del color y la alegría, Mario Fernández, enviado especial de sanjuan8.com y Canal 8 en Dallas, recorrió el banderazo para dialogar con los hinchas. Una de las preguntas que más se repitió fue quién es el jugador preferido del plantel argentino, dejando de lado a Lionel Messi, indiscutido ídolo para la mayoría.

Las respuestas fueron variadas, aunque varios nombres se repitieron entre los simpatizantes. Julián Álvarez, Emiliano "Dibu" Martínez y Enzo Fernández aparecieron entre los más mencionados por los fanáticos, que destacaron su entrega, personalidad y protagonismo en los últimos años con la camiseta de la Selección.

Con la ciudad de Dallas teñida de celeste y blanco, la expectativa crece de cara al choque ante Austria. Una vez más, los argentinos demostraron que, sin importar la distancia, el apoyo a la Selección se hace sentir en cualquier rincón del mundo.

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