Vicuña rompió el silencio en torno a la separación de Pampita y García Moritán

Aún así, la movilera intentó saber más y le consultó si había estado en contacto con la conductora a lo largo de estos días. Sin embargo, nuevamente Vicuña mantuvo su postura de estar alejado del tema y no respondió al respecto. Aunque, hay que destacar que, por más de que haya sido consultado por su ex, él está en un excelente momento tanto laboral como personal.

“Estoy con muchas cositas, así que muy feliz y contento por lo que está pasando con estos proyectos y con el laburo”, afirmó el actor quien brilló en "Envidiosa", la serie de Netflix y actualmente protagoniza la obra de teatro, "Felicidades".

Por su parte, en lo que respecta a lo sentimental, Vicuña fue tajante y cerró: “Está todo muy bien, no me gusta mucho hablar de eso, pero está todo increíble. Nos acompañamos. Es una mujer muy linda, mágica. No me gusta mandarle recados por la tele, pero ella lo sabe”.