Victoria Vanucci "teme por la seguridad de su hijo"

Victoria Vanucci y sus dos hijos Indiana y Napooleón.jpg

Asimismo, agregó al tratarse de una "persona que sufre bipolaridad diagnosticada y tratada, pero evidentemente no resuelta o no controlada" padece "arranques permanentes de donde pasa de una violencia inusitada al otro polo, donde la situación se calma".

“En esas situaciones donde se saca mucho, ella está muy angustiada porque escucha gritos, escucha de destratos, escucha del otro lado situaciones que hacen que tema por la seguridad de su propio hijo”, concluyó Rodrigo.

El calvario de Victoria Vanucci: Matías Garfunkel se llevó a su hijo Napoleón y le podría sacar la tenencia

Victoria Vanucci está pasando por un momento de enorme preocupación. Su ex pareja, Matías Garfunkel, se llevó a su hijo Napoleón y ella no pudo volver a verlo, según contaron en Socios del espectáculo.

"La familia de Victoria se comunicó con nuestra producción, y con nosotros también, para contarnos que está pasando un momento muy delicado, que tiene que ver su dos hijos", comenzó narrando Adrián Pallares.

El conductor indicó que la ex vedette teme que Garfunkel quiera reclamar la tenencia de los dos hijos del matrimonio, Napoleón e Indiana. "Victoria hace un tiempo que no está tranquila con el tema de la tenencia de sus hijos y siente que Garfunkel le quiere sacar la tenencia de sus hijos”, señaló.

“Es más puntualmente de Napoleón, el hijo mayor, es el tema en este momento. Esta información nos llega porque Garfunkel estuvo en Punta del Este con amigos en una mesa muy grande donde estuvo contando lo que estaba viviendo con Victoria, contando que por un lado es la mujer que más amado en su vida y que más lo ha ayudado, y por el otro lado diciendo que le gustaría tal vez irse a vivir a Israel con su hijo Napoleón y llevarse a su hijo”, agregó Pallares.

El conductor remarcó que “la familia de Victoria y Victoria tienen mucho temor porque si se lo lleva a Israel después va a ser mucho más complicada este la conexión y tratar de verlo. La verdad es que son chicos, creo que tiene 9 o 10 años, que tienen que todavía estar obviamente con su mamá y su papá, pero con su mamá”.

Finalmente, Paula Varela mencionó que se comunicó con el entorno de la ex vedette, que está muy angustiada por la situación. “Victoria me dijeron que está destruida. Hoy hablé con alguien muy cercano a ella que le está siguiendo el minuto a minuto y cada vez que habla por teléfono con ella me dice ‘no para de llorar’. Hoy en día no está con sus hijos, los tiene Matías Garfunkel. Ella no sabe cuándo le va a devolver a los hijos”, sentenció.