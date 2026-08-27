Una amiga de Tini Stoessel detalló cómo era el vínculo entre la cantante y su papá en el set

Sin embargo, dejó en claro que entre ellas quedó una relación muy especial. “Tiene una linda amistad, ¿sabés? De la época de Violetta. Ese amor que te ves, te abrazás, charlás, te mirás a los ojos y te querés, pero no nos vemos tanto”, sostuvo.

Qué dijo sobre Alejandro Stoessel y su relación con Tini

Consultada por todo lo que se está hablando en torno a la familia de Tini, la artista prefirió ser cauta y aseguró que no conoce los detalles de la situación.

“Lo vi seguramente como ustedes en las redes hoy, no tengo ni idea. No es un tema mío tampoco. Ojalá que lo puedan resolver, sea un malentendido, no sé”, expresó.

También le preguntaron cómo recordaba a Alejandro Stoessel durante la época en que trabajaba junto a su hija y si lo consideraba un padre especialmente sobreprotector.

“No, siempre tuvieron re buen vínculo”, respondió. Además, aclaró que el productor no solía acompañar a Tini a los rodajes de Violetta, aunque sí estaba presente en las giras de la cantante durante su carrera como solista.

“Siempre fue manager de ella, productor de las giras, entonces era lógico que estuviera como padre, como trabajaban juntos”, señaló.

La actriz, que conoce a Alejandro desde hace varios años porque él produjo High School Musical: La selección, también destacó el buen trato que siempre recibió de su parte. “Conmigo siempre fue muy, muy agradable”, afirmó.

Por último, volvió a referirse con cautela a la situación que rodea a la familia de Tini: “Ojalá que no tenga ningún problema”.

Sobre los momentos difíciles que pudo haber atravesado la intérprete de “La Triple T”, la amiga de la artista consideró que su enorme nivel de exposición pudo haber sido un factor complejo.

“Yo me imagino que, como todo el mundo, ella tiene más exposición. Los cambios fueron públicos, sus relaciones fueron públicas, debe ser difícil estar siempre tan expuesta”, reflexionó.

De todos modos, destacó una cualidad que, según ella, Tini logró mantener a lo largo de los años: “Siempre ha sabido resguardar su intimidad y su privacidad”.