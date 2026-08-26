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De cantar en trenes a Popstars: la sanjuanina que pasó de ronda

Florencia Micaela Gutiérrez se presentó ante el jurado del reality, interpretó “Tu falta de querer”, de Mon Laferte, y fue seleccionada para continuar en carrera.

Florencia Micaela Gutiérrez llegó a las audiciones de Popstars con una historia ligada a la música, pero lejos de los escenarios tradicionales. La joven cantante y compositora sanjuanina se presentó frente al jurado del reality, interpretó “Tu falta de querer”, de Mon Laferte, y consiguió el pase a la siguiente ronda.

Durante su presentación, Florencia contó parte de su recorrido y explicó que encontró en distintos espacios públicos una manera de compartir su música y encontrarse con el público.

“Soy cantante y compositora de la provincia de San Juan. Soy artista callejera, así que ando por los subtes, por los trenes, por la calle, por todos los escenarios que la vida me presenta”, relató.

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Su experiencia como artista callejera la llevó a cantar en trenes, subtes y calles, además de otros espacios donde pudo mostrar sus canciones y desarrollar su propuesta artística.

Frente al jurado, Florencia optó por “Tu falta de querer”, uno de los temas más reconocidos de la cantante chilena Mon Laferte.

Tras escucharla, Nicki Nicole reaccionó con entusiasmo y expresó: “Me encantó”.

La devolución terminó con la noticia que la sanjuanina esperaba: la participante número 2516 continúa en carrera y tendrá una nueva oportunidad dentro del proceso de selección.

La emoción después de la audición

El momento también tuvo su propia escena fuera del estudio. Florencia compartió en sus redes sociales el instante en que ella y dos amigos veían la transmisión de su presentación.

Entre nervios y festejos, los tres recibieron en pantalla la confirmación de que la sanjuanina había avanzado a la siguiente instancia.

Ahora, Florencia deberá continuar atravesando las distintas etapas del reality en busca de un lugar en el proyecto musical.

El regreso de Popstars

Popstars volvió a la televisión argentina con una nueva edición que busca encontrar talentos para formar una nueva banda pop femenina.

El formato tuvo sus primeras versiones en Argentina a comienzos de los 2000 y de sus ediciones surgieron grupos como Bandana, en 2001, y Mambrú, en 2002.

En esta nueva temporada, la conducción está a cargo de Nico Vázquez, mientras que el jurado está integrado por Nicki Nicole, Ángela Torres y Carlos García.

El programa se emite por Telefe y también puede verse a través de plataformas digitales.

Mientras tanto, la sanjuanina que encontró escenarios en trenes y calles ya tiene un nuevo desafío: seguir cantando, ahora, dentro de Popstars.

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