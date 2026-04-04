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Evangelina Anderson reveló que una hija de Demichelis fue golpeada en la escuela

La modelo y ex pareja de quien dirigió a River entre 2023 y 2024 contó que luego de que River le ganara a Boca en el primer clásico de Micho, una de sus hijas fue agredida por compañeros.

La modelo Evangelina Anderson, expareja de Martín Decmihelis, reveló un ataque y golpiza que sufrió una de sus hijas en la escuela luego de que River le ganara un Superclásico a Boca en la época que el otrora defensor de la Selección Argentina dirigía al conjunto de Núñez.

Durante una entrevista para el programa televisivo LAM este viernes, Anderson contó cómo fue la adaptación de su familia cuando les tocó volver para acompañar a Demichelis a principios de 2023, luego de años viviendo en Alemania, y fue en ese contexto que reveló el hecho de bullying que no había trascendido.

“Nunca lo conté, pero una de mis hijas... en el primer Superclásico, ganó River y a mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’”, comenzó describiendo para sorpresa de todo el piso. El encuentro en cuestión fue el 7 de mayo de 2023, día en que el Millo se impuso sobre la hora con un tanto de penal de Miguel Borja.

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Luego, la modelo profundizó en el mal accionar de las autoridades del colegio: “Cuando la voy a buscar a la escuela, no me avisó nadie lo que había sucedido. Mi hija entró llorando; la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático". La pareja que ahora se disolvió tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma, aunque no aclaró cuál de las dos fue la niña agredida.

A su vez, agregó que la hija que fue víctima del acoso no entendía por qué el ensañamiento de sus compañeros. “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis?’. A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”, cerró.

Durante su estadía en el Millonario, que duró hasta mitad de 2024, el flamante DT del Mallorca dirigió 87 partidos, ganó tres títulos y afrontó cuatro Superclásicos. Los dos primeros, en 2023, los ganó: fue 1-0 en el Monumental y 2-0 en La Bombonera, mientras que al año siguiente empató 1-1 como local por la Copa de la Liga y luego cayó 3-2 en los cuatros de final que se jugaron en Córdoba, cuando el equipo fue eliminado.

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