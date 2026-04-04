La modelo Evangelina Anderson, expareja de Martín Decmihelis, reveló un ataque y golpiza que sufrió una de sus hijas en la escuela luego de que River le ganara un Superclásico a Boca en la época que el otrora defensor de la Selección Argentina dirigía al conjunto de Núñez.
Evangelina Anderson reveló que una hija de Demichelis fue golpeada en la escuela
La modelo y ex pareja de quien dirigió a River entre 2023 y 2024 contó que luego de que River le ganara a Boca en el primer clásico de Micho, una de sus hijas fue agredida por compañeros.