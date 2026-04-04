Evangelina Anderson reveló que una hija de Demichelis fue golpeada en la escuela

Luego, la modelo profundizó en el mal accionar de las autoridades del colegio: “Cuando la voy a buscar a la escuela, no me avisó nadie lo que había sucedido. Mi hija entró llorando; la tuve que llevar al hospital. Fue todo muy traumático". La pareja que ahora se disolvió tiene tres hijos: Bastian, Lola y Emma, aunque no aclaró cuál de las dos fue la niña agredida.

A su vez, agregó que la hija que fue víctima del acoso no entendía por qué el ensañamiento de sus compañeros. “Ella me decía: ‘Mamá, ¿qué culpa tengo yo de ser la hija de Demichelis?’. A mí eso me destruyó. Como familia nos mató”, cerró.

Durante su estadía en el Millonario, que duró hasta mitad de 2024, el flamante DT del Mallorca dirigió 87 partidos, ganó tres títulos y afrontó cuatro Superclásicos. Los dos primeros, en 2023, los ganó: fue 1-0 en el Monumental y 2-0 en La Bombonera, mientras que al año siguiente empató 1-1 como local por la Copa de la Liga y luego cayó 3-2 en los cuatros de final que se jugaron en Córdoba, cuando el equipo fue eliminado.