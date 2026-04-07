Así es la nueva vida de Raúl Taibo, tras su sorpresiva retirada de la actuación

Desconociendo esta partenidad, Taibo expresó querer conocer la verdad de la historia que narró la mujer. Se reunió con Claudia y se realizó la prueba de ADN de paternidad, que arrojó un resultado negativo."Por mi cabeza y por mis emociones pasaron un millones de cosas, pero siempre estuve seguro de que el cuento, la historia, no me correspondía. Yo no lo había vivido", expresó posteriormente el actor en el ciclo Confrontados (Canal 9).

Ese momento fue uno de los últimos en los que el actor se mostró ante las cámaras. Posteriormente, se conoció que decidió instalarse en Mendoza, junto a su esposa y su pequeña hija, donde cambió su rutina de set de grabaciones y luces por días en la montaña, conectado con la naturaleza. Alineado con su presente, el galán no brindó declaraciones respecto a este "retiro" de la actuación y de las redes sociales, donde sus últimas publicaciones datan de siete años atrás.

Sin embargo, en los últimos meses se dio a conocer que Raúl Taibo es parte de un importante proyecto dirigido por Osorno Media, productora que realizó el proyecto del audiolibro de la biblia, que tiene como voz destacada a la del actor. En la instancia de grabación, el galán grabó un video en el que relató cómo fue su experiencia en aquel nuevo proyecto laboral.

En las imágenes, se lo puede ver al artista, de ahora 72 años, con un look distinto al conocido a lo largo de su trayectoria televisiva, Lo más distintivo, es que se lo visualiza con una larga cabellera, en contraposición a su tradicional look de pelo corto. Pese a mostrase nuevamente ante una cámara, el actor elige no ser parte de eventos públicos, por lo que mantiene su elección de tener un bajo perfil.

Instalado en su nuevo hogar cercano a la cordillera mendocina, Raúl Taibo vive otra vida de la que supo tener durante décadas en la que su imagen protagonizaba las grandes historia de amor, desamor y tensión. Hoy, escribe su propia historia lejos de la ficción.