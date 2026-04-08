Educación financiera para estudiantes: lanzan la 2° edición de "Saber Garpa"

Los estudiantes accederán a videos interactivos especialmente diseñados para explicar conceptos financieros clave como inversión, fondos comunes de inversión, ahorro, ludopatía y uso responsable del dinero.

La competencia comenzará en abril y se extenderá hasta junio.

Al finalizar, se premiará a las escuelas y a los estudiantes con mejor desempeño. En cada provincia participante se otorgará un voucher de 2 millones de pesos para la escuela ganadora para utilizar en On City, mientras que los tres estudiantes con mayor puntaje recibirán una tablet Samsung.

En su primera edición, Saber Garpa convocó a 440 escuelas y más de 18.000 estudiantes, consolidándose como una propuesta innovadora para trabajar educación financiera en el aula.

Cómo participar

Las escuelas secundarias públicas y privadas de San Juan interesadas en participar pueden inscribirse a través del formulario disponible en la web de Banco San Juan https://www.bancosanjuan.com/personas/educacion-financiera/educacion-financiera-para-jovenes