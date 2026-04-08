Guerra en Medio Oriente: el FMI advirtió sobre los costos económicos

Conflictos

El FMI destaca que la guerra vuelve a definir el panorama mundial. Tras décadas de calma relativa que siguieron a la Guerra Fría, el número de conflictos activos ha aumentado a niveles no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. Y, advierte, esto está llevando a muchos gobiernos a gastar más en defensa.

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Así, el número de conflictos y el índice de amenazas geopolíticas han subido drásticamente desde 2006, alcanzando niveles similares a los de la posguerra. En este contexto, la proporción de países que destinan más del 2% de su PBI al gasto militar ha comenzado a repuntar tras años de caída constante.

El análisis de 164 países muestra que los auges en el gasto de defensa suelen durar tres años y aumentan el gasto en 2,7 puntos porcentuales del PBI. Aunque esto puede impulsar la demanda a corto plazo, obliga a elegir cómo financiarlo. Así, se calcula que aumenta la deuda pública en unos 7 puntos porcentuales en tres años, reduce el consumo privado y suele hacerse a expensas del gasto en protección social, salud y educación.