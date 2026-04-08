En los países donde hay guerra, la actividad económica cae drásticamente: una media del 3% al inicio y hasta un 7% acumulado en cinco años. Estas pérdidas suelen superar a las provocadas por las crisis financieras o desastres naturales. Así lo señala un documento del Blog del Fondo Monetario Internacional, titulado "Las guerras imponen costos económicos duraderos, mientras que un mayor gasto en defensa implica decisiones difíciles".
Guerra en Medio Oriente: el FMI advirtió sobre los costos económicos
El organismo multilateral de financiamiento emitió un informe donde analiza los costos económicos del presente belicista.