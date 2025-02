Un nuevo escándalo judicial afecta a Morena Rial

“He pasado por cárceles en los que hay madres con bebés, por lo que no es motivo de excarcelación”, señala el escrito de la defensa, sugiriendo que la fama y el apellido Rial pesaron en la decisión del juez.

Fernanda Iglesias también dio a conocer un dato que hasta ahora no había salido a la luz: en un primer momento, el juez Costas le había negado la excarcelación ordinaria a Morena Rial, argumentando que el delito que se le imputa tiene una pena mayor a cuatro años.

Sin embargo, poco después, la Justicia le concedió la excarcelación extraordinaria, considerando los derechos del niño, ya que la influencer es madre.

Este nuevo giro en el caso podría retrasar el proceso y abrir el debate sobre el criterio judicial en el otorgamiento de libertades condicionales. Por el momento, el juez Costas continúa al frente de la causa, pero si la recusación avanza, otro magistrado podría reemplazarlo en la investigación.

Morena Rial, por primera vez ante las cámaras tras recuperar su libertad: "Estamos esperando..."

A pocos días de que recibir la excarcelación extraordinaria, Morena Rial dio su primera nota ante las cámaras de DDM (América) y habló acerca de su presente, con un investigación abierta por un robo en Villa Adelina.

“La encontramos en la puerta de su casa, donde vive con Rocío, y la notamos muy tranquila y muy bien. Venía con su hijo, una amiga, y brindó algunas declaraciones muy importantes”, anticipó el cronista antes de mostrar la nota.

Luego, salió al aire de palabra de Morena, en su primera salida a la calle. “Fui a hacer unas compras, no estoy paseando porque sino después hablan…Me fui al supermercado”, comenzó diciendo.

"Estoy bien, estoy con mi hijo, no puedo dar muchas declaraciones, pero bueno, lo poco que puedo decir es que estoy bien. Estamos esperando que se puedan solucionar un poco las cosas, es todo muy reciente", aseguró.

En cuanto a Alan Cañate, señaló: "No tiene nada que ver, y yo lo dije en todo momento. Yo creo que por prestarme el auto y darme una mano, perdió él también. No se lo deseo a nadie. Le pedí muchas disculpas a él porque obviamente lo alejé de su hijo. Un re compromiso, pero bueno, nada. En sí, está todo bien con él, me perdonó y es lo que importa”.

Por ultimo, habló acerca de su familia y contó cómo estaba el vínculo con su hermana y la relación con Matías Ogas, padre de su segundo hijo Amadeo.

“Con mi hermana, todo bien. Y con Matías también está todo bien, es el papá de mi hijo y lo ve por videollamada. Esta es la primera vez que salgo después de todo lo que pasó”, reconoció.