Un ex Gran Hermano se despidió de todos: "Simplemente gracias"

Axel fue el segundo expulsado de GH y en ese momento llamó la atención que quedara afuera ya que el ex participante de 23 años, oriundo de Misiones, tenía un perfil interesante para hacer carrera en el reality. Finalmente, sumó el 54,3 % de los votos, frente al 45,7% de Juliana y quedó afuera.

"Buenas, ¿cómo están? Quería contarles que ya me estoy volviendo a mi casa. A preparar nuevos proyectos y no quería dejar de agradecerles por todo el apoyo y cariño que me dieron siempre desde el primer día", escribió Axel en su cuenta de Instagram, donde supera los 239 mil seguidores. Y cerró: "Espero que también puedan acompañarme en todo lo nuevo que está por venir. Simplemente gracias. Sin ustedes nada de esto iba a ser posible. Los amo".