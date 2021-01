Ulises Bueno dijo que odia una de sus canciones

Sin embargo, la sorpresa vino poco después, cuando le tocó cantar algunos cuartetos de su autoría. Sentado en el piano, el anfitrión de la noche comenzó a tocar los acordes de “Dale, vieja dale”, mientras que el invitado se limitó a hacer gestos de desaprobación.

“¿Sabés que es el tema que nunca quise hacer en mi vida? Cuando me lo ofrecieron dije ‘No, ese tema no es para mí. Désenlo a Los Caligaris o a Los Auténticos Decadentes, capaz que les queda mejor a ellos porque conmigo no va’. Yo canto otra cosa. Y el tema que más pegó fue ese, y lo tengo que cantar todos los días. Le gusta a todo el mundo, pero a mí no”, confesó Ulises.

Sin embargo, y a pesar de reconocer que no le gusta para nada esta canción, Ulises Bueno continuó cantando y luego siguió con otros éxitos de su repertorio, algunos de los cuales seguramente estarán incluidos en la doble función que tiene programada para el próximo sábado 30 de enero en el Gran Rex, la primera, a las 19:30 y la segunda, a las 21:30.

Previo a todo esto, el cuartetero tuvo una profunda conversación con Jey Mammon, a quien le contó, entre otras cosas, que cuando era pequeño “espiaba” a su hermano “cuando estaba con sus mujeres”, pero aclaró que “no entendía lo que estaba pasando porque era chico”.

“Mi mamá es una persona muy especial. Ella perdió un 90 por ciento de ella cuando falleció mi hermano, se apagó muchísimo. Es como una lámpara de bajo consumo, que no alumbra igual que las normales. Fue difícil estar con mi vieja, constantemente confundiéndome con él. Me decía ‘che, Ro, escuchame’. Ella lo extraña mucho, está con fotos de él constantemente”, explicó Ulises.

Además, Ulises Bueno confirmó la anécdota de que una vidente se contactó con El Potro y le dijo que el fallecido artista le aconsejaba que se “cuidara mucho, que no fuera buscando lo que no iba a encontrar en la gente que quizás uno tiene más cerca”.

“Cuando se murió él, yo arranqué al otro día con mi música. Él tenía que hacer Pasión de Sábado, fuimos a cumplir con lo que tenía pautado, estábamos todos llorando y yo no quería que nadie tocara su micrófono, así que empecé a cantar, para la mierda, yo tenía 14 años y cumplía 15 al otro día”, recordó.

Por último, se mostró muy emotivo al hablar sobre Rodrigo, a quien calificó como una persona que le “enseñó, educó y guió” en la vida, e incluso le transmitió “los códigos” que tiene actualmente.

“Mi vieja quería que toda la familia acompañara la carrera de mi hermano, así que nos la pasábamos viajando. Me tocó vivir su vida, recorrer otros caminos. Aprender a leer y a escribir fue complicado, me enseñaron amigos de mi hermano”, agregó.