Trueno, Nathy Peluso, Bizarrap; ganadores argentinos en los Latin Grammy 2024

Trueno festejó su triunfo desde afuera del lugar porque alegó que no lo dejaron entrar: “El primer artista en ganar un Grammy sin poder entrar a los premios. Estoy acá en la vereda tomando un mate. No me dejan entrar, pero ganamos. Argentina en la casa”, dijo en una historia de Instagram.

Además, el premio para Mejor performance de música electrónica latina fue para “Bzrp Music Sessions, Vol. 53″ (Tiësto Remix). Al subirse al escenario, Bizarrap aprovechó para enviar un saludo a Shakira y desearle suerte en su tour.

Soledad Pastorutti también se sumó a la lista de ganadores luego de obtener el galardón a Mejor álbum folclórico por “Raíz, Nunca Me Fui”, donde colaboró junto a Lila Downs y Niña Pastori. Diego Schissi Quinteto ganó el Grammy al Mejor álbum de tango y el uruguayo Jorge Drexler, por su parte, se llevó el premio a Canción del año por “Derrumbe”.