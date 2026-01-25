Tras separarse, Gonzalo Valenzuela se mostró muy cerca de Juana Viale

La diversión siguió este sábado 24 en Chile, con Gonzalo y los chicos que se fueron a tirarse en paracaídas. "Bien, decisión tomada. Nos vamos a lanzar", contó en un divertido video, en el que dejó en claro que analizó mucho la situación antes de animarse.

Por qué se separaron Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

Luego de haberse casado en 2024, la relación entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva llegó a un final que pocos esperaban. La pareja optó por comunicar la separación a través de sus redes sociales con la intención de poner un límite a las versiones, aunque el anuncio terminó generando el efecto contrario y rápidamente tomó repercusión tanto en Argentina como en Chile.

En un primer momento, las especulaciones apuntaron a posibles infidelidades por parte del actor. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir desde el país trasandino nuevos elementos que relativizan esa hipótesis y señalan que el quiebre habría estado atravesado por conflictos mucho más profundos.