San Juan 8 > Espectáculos > Juana Viale

Tras separarse, Gonzalo Valenzuela se mostró muy cerca de Juana Viale

Luego de confirmarse su separación de Kika Silva, Gonzalo Valenzuela fue visto compartiendo un especial encuentro con su expareja, Juana Viale.

Gonzalo Valenzuela se separó de Kika Silva luego de atravesar una crisis en su relación y que no lograron superar. Se hablaba de gastos, y diferentes modos de afrontar la familia. La pareja, que había estado unida durante tres años con un casamiento de por medio parece haber enfrentado tensiones que finalmente terminaron por desgastar el vínculo.

En ese contexto, el actor chileno se está refugiando en sus hijos, y hasta en otra de sus exparejas: Juana Viale. El viernes 23, Gonzalo y la conductora estuvieron juntos con motivo del cumpleaños de Silvestre, el hijo que tienen en común. Cumplió 18 años y por la imagen que compartió Valenzuela en sus historias de Instagram, la celebración fue íntima.

image

“18 años, Sil”, escribió el actor sobre una foto en la que se lo ve con Juana, que tiene la torta en la mano, al propio Silvestre y Alí, el otro heredero. Todos sonrientes, disfrutando del momento.

La diversión siguió este sábado 24 en Chile, con Gonzalo y los chicos que se fueron a tirarse en paracaídas. "Bien, decisión tomada. Nos vamos a lanzar", contó en un divertido video, en el que dejó en claro que analizó mucho la situación antes de animarse.

Por qué se separaron Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

Luego de haberse casado en 2024, la relación entre Gonzalo Valenzuela y Kika Silva llegó a un final que pocos esperaban. La pareja optó por comunicar la separación a través de sus redes sociales con la intención de poner un límite a las versiones, aunque el anuncio terminó generando el efecto contrario y rápidamente tomó repercusión tanto en Argentina como en Chile.

En un primer momento, las especulaciones apuntaron a posibles infidelidades por parte del actor. Sin embargo, con el correr de los días comenzaron a surgir desde el país trasandino nuevos elementos que relativizan esa hipótesis y señalan que el quiebre habría estado atravesado por conflictos mucho más profundos.

