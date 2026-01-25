Gonzalo Valenzuela se separó de Kika Silva luego de atravesar una crisis en su relación y que no lograron superar. Se hablaba de gastos, y diferentes modos de afrontar la familia. La pareja, que había estado unida durante tres años con un casamiento de por medio parece haber enfrentado tensiones que finalmente terminaron por desgastar el vínculo.
Tras separarse, Gonzalo Valenzuela se mostró muy cerca de Juana Viale
Luego de confirmarse su separación de Kika Silva, Gonzalo Valenzuela fue visto compartiendo un especial encuentro con su expareja, Juana Viale.