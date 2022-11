Tras la salida de Juan, la Tora enloqueció e insultó a Alfa

Santiago del Moro reveló que Juan obtuvo el 88,14% de los votos contra Alfa que tuvo el 11,86%. La definición estuvo estrictamente marcada y la tensión de la casa más famosa del país estalló por completo cuando La Tora cruzó a Alfa mientras éste estaba en la cocina con Romina.

La Tora ya había increpado a Alfa cuando Daniela fue salvada y quedaron enfrentados el jugador de 60 años y Juan. El taxista habló de bullying y acoso, apuntando hacia su compañero, Alfa se defendió y Tora se metió.

Apenas Juan paso de un lado a otro y quedó definitivamente fuera del hogar que comparten “los hermanitos”, La Tora se enfureció, fue a buscar a Alfa y a increparlo con gritos e insultos. "¿De qué broma estás hablando?", lo apuró.

Mientras Alfa intentaba esquivar la pelea, La Tora disparó: "Hay cosas que no se llaman broma, esa es la gravedad que no entendés. Tenés que pedir disculpas y ya".

Si querés comenzar bien el lunes, mirá este video: pic.twitter.com/L6SbSHYPIH — Real Time (@RealTimeRating) November 14, 2022

"Yo hablé con Coti y ya dije que no fue una broma. Vos no estabas ahí", se defendió Alfa, lo que generó el estallido de su compañera, quien le lanzó a los gritos: "¡Como sociedad! ¡Como sociedad! ¡Que te pongas un desodorante en la pija no es una broma!", le retrucó la participante, que a la vez le gritó "hijo de put..." y "forro" mientras se dirigió al confesionario tal vez para hacerle la espontánea a Alfa. "Yo no me puse un desodorante", insistió él. Pero la producción no accedió a su llamado sino hasta una hora después.

Previamente, La Tora entró al cuarto que comparte con las chicas insultando a Alfa y llorando desconsolada. "¡Ay, Dios! ¡Hijo de mil put...!". Mientras esto ocurría, Coti, que fue la víctima de la situación en la que Alfa se desubicó completamente, pedía por favor que se terminara la discusión.