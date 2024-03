Tras el revuelo, Laurita Fernández habló sobre su artrosis

Este miércoles en A la Barbarossa, la actriz y bailarina dijo que el asunto generó muchísima preocupación, pero aclaró que no es nada grave. "Yo lo conté entre risas, si hubiese sido algo realmente serio o grave, no hubiese contado...”, advirtió.

“Lo conté tal cual me pasó. Volví a bailar ahora con Legalmente Rubia, bailamos un montón. Y yo estaba con una molestia en la espalda, y dije, bueno, ‘me la voy a hacer ver por las dudas’. Entonces voy, me hago una resonancia, la verdad que me han tenido algo súper rápido todo. Cuando me dan el informe, el médico me dice, ‘tenés una pequeña artrosis en esta vértebra que te está molestando, producto de la contractura que está agarrando el ligamento’”, añadió.