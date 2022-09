Teto Medina quedó en libertad: "Soy un buen tipo"

A su vez, el ex animador se refirió a si continuará o no con sus charlas motivacionales: “La causa va a seguir su curso, va a seguir su investigación, pero le quiero decir a los chicos que no los voy a abandonar, voy a seguir con las charlas porque los amo", dijo muy decidido.

Medina fue liberado bajo caución juratoria, de acuerdo la resolución del juez Adrián Villagra. El magistrado le impuso una serie de requisitos, como por ejemplo, tiene que presentarse en el juzgado el primer martes hábil de cada mes a las 10.