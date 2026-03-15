Tensión entre Pincoya y Yanina Zilli

En ese momento intervino Titi Tcherkaski, quien explicó que, según lo que entendía Zilli, quienes supuestamente estaban “tramando algo” eran Pincoya junto a Yipio, Andrea del Boca, Jenny Mavinga y Dani De Lucía.

Lejos de calmar las aguas, la situación derivó en un cara a cara entre las dos participantes. Allí, la exvedette intentó justificarse asegurando que solo quería saber de qué hablaban cuando ella se había despertado, mientras que la chilena dejó en claro que no tolera los comentarios por detrás.

“No se metan conmigo por qué ahí sí me enojo. Tú siembras la duda con tu lleva y trae, querés jugar sucio conmigo. Si te quieres quedar acá y tengamos buena onda, bacan, y si no, va a arder Troya”, disparó Pincoya, visiblemente molesta.

Con el clima cada vez más tenso, la chilena elevó aún más el tono y continuó marcando su postura frente a la casa. “A mí no me gusta el hueveo, si me quieren decir algo, que me vengan de frente y no inventen wea”, lanzó sin filtros.

Zilli no tardó en responder y rechazó las acusaciones. “Yo no invento nada”, replicó, mientras varios participantes comenzaron a acercarse a la galería para observar el fuerte cruce entre ambas.

En medio de la discusión, la exvedette pidió que Titi interviniera nuevamente para aclarar la situación. La tiktoker confirmó que Yanina le había preguntado sobre lo que “se estaba tramando” mientras ella dormía.

“¿Yo dije ‘tramando’?”, preguntó Zilli. Sin embargo, varios de los presentes respondieron al mismo tiempo que sí.

Ante eso, la participante insistió en su versión: “Se callaron cuando yo me desperté”, sostuvo, manteniendo firme su postura en medio de una de las discusiones más tensas de los últimos días dentro de la casa.