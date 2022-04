Tamara Báez estrenó su boca y la mostró

La novia del popular cantante de la cumbia 420, de 22 años, y madre de Jamaica compartió una historia mostrando orgullosa cómo quedó su boca tras el retoque estético.

Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos", aclaró hace un tiempo Tamara Báez sobre su cuerpo ante los comentarios que recibía.

Y adelantaba picante sobre lo que podría venir: "No exploten cuando me vean con las lolas hechas”.

Las fotos inéditas que Tamara Báez subió de L-Gante

El martes 5 de abril, Elian Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante, cumplió 22 años. Y como no podía ser de otra forma, su pareja, Tamara Báez, le dedicó un romántico posteo en Instagram.

Tamara agregó otras de cuando estaba embarazada de Jamaica y hasta de cuando eran adolescentes, época en la que recién comenzaban a salir.

"Feliz cumpleaños a mi bebé grande, te amo", manifestó Tamara. "Nos hacés muy felices, por muchos bebés más... Acá, de chiquitos", le dedicó Tami a L-Gante junto a las fotos más lindas de su relación.