Susana Giménez disparó contra Marcelo Tinelli

Instalada en la vecina orilla de Uruguay desde hace algo más de dos años, cuando la pandemia de coronavirus hizo saltar por los aires la situación político económica de Argentina, Susana Giménez armó las valijas evidentemente para no volver a residir en suelo argentino al menos hasta que no cambien algunas cuestiones estructurales. Es así que desde entonces, la diva televisiva no ha vuelto a la pantalla de Telefe, salvo por algún especial de manera excepcional como la entrevista a Wanda Nara.