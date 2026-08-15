Maxi López habría engañado a su esposa con una modelo uruguaya

Sin embargo, en ese momento Lima no tenía certezas sobre la situación sentimental del empresario. La modelo aseguró que intentó averiguar si López continuaba en pareja con Christiansson y que, según su interpretación, el exfutbolista le habría dado a entender que estaba soltero.

Con esa percepción, el intercambio habría adquirido un tono cada vez más íntimo, hasta incluir el envío de fotografías: “Él estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo. Y me preguntaba qué tal estaba. Hubo fotos de todo tipo ”, reveló.

Pero el panorama cambió cuando Lima volvió a revisar la conversación y advirtió que el ex de Daniela había eliminado algunos mensajes. Para la modelo, ese detalle fue clave porque le permitió sospechar que el exfutbolista todavía mantenía su relación con la modelo suiza: “Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock ”.

Aun después de descubrir esa situación, Lima aseguró que el exdelantero continuó buscando la posibilidad de concretar un encuentro. Incluso, según su relato, la invitación no quedó limitada a Buenos Aires y también habría aparecido la posibilidad de viajar a Uruguay: “Él me contaba su día, yo le contaba mis días. Insistía con eso de la cena. Incluso también me dijo para venir a Montevideo. Yo quedé en shock, la verdad ”.