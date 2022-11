Incluso, en su presentación aseguró: “Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”, contó la hermanita.

“Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, fue una de sus frases más resonantes.

Acostumbrados a ver a Daniela siempre arreglada, con sus pestañas y su ropa al cuero, siempre elegante, sorprendieron las fotos que se filtraron de antes del gran cambio. Su belleza natural quedó expuesta en estas imágenes.

daniela-antesjpg.webp