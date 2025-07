Sin papeles y trabajando de mesera: la realidad que vive Mariana Nannis

Según relato Latorre, su producción comenzó a preguntar por la zona alrededor para ver si daban con el paradero de la mediática y se sorprendieron al encontrarse con una impensada versión de la vida de Nannis.

“Hoy nos pasaron el dato de los restaurantes de la zona. Gonzalo, uno de mis productores, empezó a llamar, primer restaurante que llama, dijo que era un periodista argentino y se la pasan. Él nunca se imaginó que iba a estar en el restaurante. Hay dos versiones: o es camarera o estaría de novia con un cocinero del lugar y el tipo le habría conseguido laburo ahí”, contó.

Y agregó: "Cuando escuchó la voz de Gonzalo le cortó. A partir de ahí llamamos diez veces más y no atendieron". Según explicó Yanina, ante la negativa de Nannis, su productor le mandó un mensaje por privado: "Todo bien que hoy me atendiste por teléfono y estás trabajando en un restaurante, no tiene nada de malo".

“El bar se llama Lorente Rock & Sports. Le empezó a gritar al productor de una y dijo: 'son unos mentirosos, cómo voy a estar en una parrilla, si yo ni siquiera como carne. Yo jamás trabajé en mi vida, mirá si voy a trabajar en una parrilla'”, siguió contando Latorre.

Al poder conseguir contacto con ella, Gonzalo le consultó si continúa manteniendo su excéntrico estilo de vida millonario, ahora que está separada de Caniggia y ella contestó: "Por supuesto, es más puedo gastar mucha más plata que en los 90. Tengo que cobrar un juicio millonario y estoy saliendo con un banquero suizo millonario".

La mediática buscó desmentir la información de todas las formas posibles y sostuvo que aún mantiene un estilo de vida de lujo, como presumió años trás: "Yo ahora estoy trabajando en la televisión italiana, me pagan 38 mil euros por entrevista. Me pasan a buscar en avión y tengo un chofer en un Mercedes con guantes blancos esperándome".