Segundo eliminado en MasterChef Celebrity: ¿quién fue?

El periodista presentó un plato con cerdo, miel, cebollas en conserva y caramelizadas, batatas y vino. Martitegui observó que el uso de cebolla era excesivo y poco habitual en su forma procesada, y luego sentenció que se trataba de “un puré sin gracia”. Donato de Santis, por su parte, reconoció que tenía buen sabor, pero concluyó: “El plato no cierra”.

Al momento de la despedida de Mirol, Martitegui expresó: “Es difícil despedirse en esta instancia, sé que uno piensa que 'faltó un poco más’. Sos una persona muy querida en esta casa, en Telefe. Fue una alegría conocerte”. Betular también le dedicó unas palabras: “Sabemos el respeto que tenés por esto, más con un periodista de tu trayectoria. Y si hay una revancha, nos gustaría tenerte”.

Así, entre elogios y emociones, Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de esta temporada, conducida por Wanda Nara.