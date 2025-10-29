"
Segundo eliminado en MasterChef Celebrity: ¿quién fue?

MasterChef Celebrity tuvo su segunda gala de eliminación y un participante abandonó la cocina del reality. Video.

Este martes MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo su segunda gala de eliminación y uno de los participantes debió despedirse del certamen. La consigna de la noche giró en torno a los sabores contrastantes: los concursantes debían preparar un plato que combinara lo dulce con lo agrio. "Van a tener que realizar un plato que tenga estas dos sensaciones", explicó Damián Betular al inicio del desafío.

Mientras detallaban lo que esperaban de cada preparación, Germán Martitegui precisó: "Que contenga alguna fruta".

Entre los platos que no lograron convencer al jurado estuvieron los de Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez y Esteban Mirol. A Calvo le señalaron un exceso de dulzor, mientras que al actor le cuestionaron la salsa. Sin embargo, fue Esteban quien recibió el anuncio más temido: "Quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es Esteban", comunicó Martitegui.

El periodista presentó un plato con cerdo, miel, cebollas en conserva y caramelizadas, batatas y vino. Martitegui observó que el uso de cebolla era excesivo y poco habitual en su forma procesada, y luego sentenció que se trataba de “un puré sin gracia”. Donato de Santis, por su parte, reconoció que tenía buen sabor, pero concluyó: “El plato no cierra”.

Al momento de la despedida de Mirol, Martitegui expresó: “Es difícil despedirse en esta instancia, sé que uno piensa que 'faltó un poco más’. Sos una persona muy querida en esta casa, en Telefe. Fue una alegría conocerte”. Betular también le dedicó unas palabras: “Sabemos el respeto que tenés por esto, más con un periodista de tu trayectoria. Y si hay una revancha, nos gustaría tenerte”.

Así, entre elogios y emociones, Esteban Mirol se convirtió en el segundo eliminado de esta temporada, conducida por Wanda Nara.

