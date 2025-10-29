Este martes MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo su segunda gala de eliminación y uno de los participantes debió despedirse del certamen. La consigna de la noche giró en torno a los sabores contrastantes: los concursantes debían preparar un plato que combinara lo dulce con lo agrio. "Van a tener que realizar un plato que tenga estas dos sensaciones", explicó Damián Betular al inicio del desafío.
Segundo eliminado en MasterChef Celebrity: ¿quién fue?
