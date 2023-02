Se filtraron chats del novio de Julieta de Gran Hermano con otra mujer

Las versiones de infidelidades aparecieron en varias ocasiones, por lo que respondió a cada una de ellas. Como si fuera poco, las dudas con respecto a él volvieron a reflotar.

Tal como reveló la cuenta MundoFamosos, una mujer mostró una conversación que habría tenido con Lucca Bardelli. "Me volvés loco", se puede leer del joven en el supuesto chat íntimo.

Chats novio Julieta

La respuesta que habría obtenido fue polémica: "Vos tenés novia, encima es una diosa Juli, ya lo hablamos. Respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclará que vas a hacer. Cero códigos, vos no podés ser así".

Lo que generó ciertas dudas fue la respuesta del novio de Julieta, ya que habló sobre lo que ocurre dentro de GH. "Ya lo hablamos y no es que no tenga código, lo que veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo alzada que está, hasta Cami se dio cuenta como lo coquetea y me hablás de códigos a mí", completó.

Lucca Bardelli siempre se mostró fiel a Julieta Poggio a pesar de la distancia, incluso habló en público de ella más de una vez.

Pero lo cierto que la mujer que apareció como la tercera en discordia ya tiene un breve pasado mediático. Semanas atrás, fue ella quien publicó conversaciones con Mauro Icardi, lo que el futbolista desmintió por completo.