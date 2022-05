Rusherking contó cómo fue el almuerzo que le preparó la China Suárez

Rusherking fue al programa de radio de Nico Occhiato y Naty Jota y hablaron del tema. Aunque el músico estuvo algo incómodo y nervioso, dio detalles del encuentro.

Nico Occhiato le consultó: “Te fuiste a China. Vi las milanesas, todo. Buenas milas, ¿no?”. Entonces, el músico respondió: “Buenas milas”-

“¿Estaban buenas?”, consultó el conductor y el cantante afirmó: “Estaban buenas”. “ ¿A punto o pasadas?”, indagó el ex de Flor Vigna y Rusher respondió: “A punto. Fritas”.

“Yo también le pongo ketchup”, dijo Occhiato buscando empatía, entonces el ex de Becerra respondió pícaramente: “¿Y a vos quién te las hace las milanesas?”.

Nico gritó “¡Mi abuela! ¿Y a vos quién te las hace?”, entonces el músico se avivó que estaba a punto de hablar de más y contentó: “ Me las hago solo. No me vas a sacar nada más”.

La China Suárez invitó por primera vez a Rusherking a su casa y le preparó un menú infantil

Mientras ellos prefieren guardar silencio, muchos dan por hecho que la China Suárez y Rusherking viven una apasionante romance. La parejita fue vista muy cerquita en una fiesta post Martin Fierro y ahora la actriz lo invitó a su casa a pasar un mediodía.

Si bien esto no fue blanqueado tampoco, las fotos en las redes sociales los deschavaron ya que se vio que el cantante, y ex de María Becerra, comida sobre un mantel igual al que despliega la actriz en su casa.

La China siempre muestra que es muy buena en la cocina, suele cocinar platos muy elaborados llenos de vegetales y especies, ella es vegetariana y a sus tres hijos - Magnolia y Amancio que tiene con Benjamín Vicuña y Rufina con Nicolás Cabré- les da mucho de eso. Sin embargo, a Rusher le preparó algo muy específico que llamó la atención.

La actriz de 30 años le hizo al cantante de 21 un menú infantil que él agradeció con un pulgar para arriba. Milanesas con salsa de tomate, varias en un plato para comer con la mano mojando en la salsa, en la galería de la casa de campo.