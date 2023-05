Rodolfo Vera Calderón de MasterChef criticó a los hombres argentinos

"Me estoy distrayendo contigo, Wanda", le dijo el concursante al verla cerca. "¿Te molesta que venga a hablarte?", le preguntó la conductora. "No me molesta, pero me quita tiempo", se quejó el aspirante a cocinero. " Vos cociná tranquilo y respondé todo lo que yo diga. ¿Estás en pareja, Rudi?", indagó la empresaria.

"No, solito. Soy medio chinchudo, no soy una persona fácil para convivir", contestó. " ¿Cuándo fue tu última pareja, en qué año?", quiso saber la conductora. "Ya ni me acuerdo", dijo el periodista. "¿Ahora hay alguna alegría importante para comentar?", preguntó Wanda y Rodolfo admitió: "No, estoy enfocado en MasterChef".

Wanda no la dejó ahí y siguió: "¿Y si te escribe alguna alegría? ¿Tenés algún amor por acá?". "Tengo una simpatía", dijo el participante sin dar detalles. "Y para que sea alegría la simpatía, ¿qué tiene que hacer?", dijo Wanda. "Y... no, es que el argentino es muy histérico, Wanda", manifestó Rodolfo, entonces la conductora le preguntó qué diferencia hay entre un argentino y un mexicano. "Que al mexicano le das tequila y te entrega la casa", respondió sin vueltas. Wanda, entre risas, y casi malinterpretando la respuesta le contestó: "Me asusté, Rudi".