Roberto Pettinato habló sobre la condena de su hijo Felipe

“Muchas veces, no en Socios, pero en otros programas, viste como que se creen que ‘Los Pettinato’... y la verdad me hacían reír porque se creían que nosotros teníamos el poder de hablar con la Justicia y decirle que el pibe que...”, deslizó a modo de respuesta al tratamiento mediático del tema.

Además, Roberto Pettinato afirmó que no le asusta lo que pueda suceder con Felipe, en referencia a la imputación que además afronta en la causa que investiga la muerte de Melchor Rodrigo, su neurólogo y amigo, quien falleció en una confuso incendio ocurrido en el departamento de él.

“Lo que lamento es que nadie lo sepa, salvo el fiscal que de golpe agarra y dice: ‘A mí me parece que lo mató...’. Como en las películas. Yo digo: ‘Qué loco, qué rápido que lo dedujo, porque acá dice que hay 20 mil millones de pruebas de que nadie mató a nadie’. Habría que investigar bien qué es lo que dice la causa. Es muy feo”, concluyó el histórico conductor de Duro de domar.

Roberto Pettinato también habló sobre las denuncias mediáticas contra él por acoso sexual

Pero eso no fue todo. Porque además Roberto Pettinato se refirió a las denuncias mediáticas de acoso sexual contra él que diferentes mujeres que trabajaron con él expusieron públicamente en los últimos tiempos.

“No hay denuncias. Eso es un error muy grave, muy grave, porque una cosa es denunciar y otra cosa es señalar. Una cosa es señalar y otra cosa es la denuncia en sí misma. Denuncia no hubo nunca porque estuve años parado en Tribunales esperando a ver dónde están las fuckin’ denuncias", aseguró.

Al tiempo que sumó: "Yo trabajé con 20 mil millones de personas. O sea que son 25 años de televisión con miles de personas. Bueno, ¿por qué hay miles que me quieren y otras que no? O por ahí con algunas pasó algo, con otras no pasó nada. Con otro pasó no sé qué. Me peleé con Nacho Goano. Recién estábamos hablando con Karina Mazzocco lo más bien...”.

Fue allí que frente a la pregunta de Nancy Duré de si "no puede haber pasado que era otra manera de hacer televisión, otra manera de relacionarnos hombres y mujeres, donde se admitían cosas que hoy no se admiten", Pettinato fue tajante.

“Mentira. El hombre y la mujer se siguen relacionando, lamentablemente -y póngame esto- de la misma manera”, disparó Pettinato. “¿No se te dio por llamarlas y preguntar qué paso?”, le repreguntaron al animador. “Las que las llamé, saben que las llamé. Y tampoco lo dicen. La puta madre. No pegó una, ni llamándote”, concluyó rotundo.