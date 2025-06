Robertito Funes sufrió un brutal ataque y lo expuso en redes

En los comentarios que recibió al publicar el video, muchos usuarios hicieron foco en esta situación: aunque repudiaron el acto vandálico, señalaron que no era correcto ocupar el espacio destinado a peatones. De todos modos, el ataque fue ampliamente criticado por considerarse una forma de violencia innecesaria, al margen de cualquier infracción de tránsito.

image.png

Robertito Funes denunció un acto de vandalismo: “Me embadurnaron la camioneta con merde de perro”

Robertito Funes Ugarte volvió a ser noticia tras relatar un nuevo episodio de violencia urbana. Luego de haber denunciado días atrás que fue agredido por “trapitos” por negarse a darles dinero, ahora reveló que sufrió un acto de vandalismo en su camioneta a la salida de los estudios de LN+.

El hecho ocurrió mientras el periodista se encontraba cumpliendo con sus tareas laborales. “Salí de LN+ y me habían embadurnado la puerta del conductor con merde de perro", contó en el ciclo Pasa Montagna, que se emite por Radio Rivadavia. Visiblemente molesto, aseguró: "Sabían que era mi camioneta".

Funes relató que al salir del canal se encontró con la desagradable sorpresa y recurrió de inmediato a pedir ayuda. “Estaba la policía en la puerta del canal y le dije al chico que me vino a limpiar, que me buscara la cámara de seguridad para ver quién fue. No sé si esto fue un aviso, pero lo que está pasando es muy grave”, advirtió, dejando entrever que se sintió amenazado por lo sucedido.

Sin filtro, el comunicador también especuló sobre el posible autor del hecho y lanzó una frase que generó revuelo: “Seguro fue alguna vieja chancluda kirchnerista que pasó por ahí”, disparó, mezclando el acto vandálico con una crítica política sin pruebas.