Rial y Ventura se reencontraron y quedó registrado en una foto

En A la tarde, Luis Ventura le respondió a Rial. "No hay reconciliación posible... me dijo gordo", bromeó el panelista.

"Vos el otro día dijiste que lo querés. Para mí es cuestión de poner fecha y ya", señaló Karina Mazzocco.

"Yo nunca me peleé. Él me pegó un boleo en el cu... pero no está mal. En varias oportunidades, le ofrecí mi alejamiento. El que no quería soltar era él", mencionó Ventura sobre su abrupta salida de Intrusos.

"Nunca me dijo que me rajaba. Me daba una licencia para cuidarme. No le guardo rencor porque yo estoy acá en América Tv porque Rial me fui a buscar a otro canal y me dijo 'te aseguro 10 años de laburo'. Pasaron 14 años cuando me raja. No está mal. Lo único avisame porque yo tengo una familia", sentenció el panelista de A la tarde.

La foto del reencuentro entre Jorge Rial y Luis Ventura

Después de años en guerra, Jorge Rial y Luis Ventura se reencontraron en Palermo.

El conductor compartió una imagen junto a su colega en su cuenta de Instagram.

Rial contó algunos detalles del reencuentro.

"Fue de pura casualidad. El estaba merendando, yo comprando libros", mencionó el conductor.

Rial y Ventura compartieron una charla muy amena. "Hablamos de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nosotros. Imposible dejar atrás todo lo que vivimos juntos", reflexionó.