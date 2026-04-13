Revelaron que Zulemita Menem pidió la detención de Carlos Nair: todos los detalles

Posteriormente a esto, mostraron el documento oficial que respalda la información que brindaron en el programa: "Le pide a la jueza que se revoque la suspensión del juicio a prueba que pesa sobre el señor Carlos Nair Menem y se disponga su detención a fin de evitar que él mismo eluda el accionar de la Justicia".

Zulemita Menem pidió la detención de Carlos Nair

"Con este documento, Zulemita Menem le pide a la jueza que vaya preso en este mismo momento Carlitos Nair", contó el periodista Santiago Sposato. Además, Karina Mazzocco agregó que la expareja de Carlitos Nair ratificó una denuncia que presentó hace pocos días: "Lo denuncia por violencia de género y por robo".

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La expareja realizó el pedido de una perimetral para que no se pueda acercar a ella ni a sus hijos. Por su lado, Carlos Nair Menem contó que "es una denuncia más, no sé qué decir porque el que nada debe, nada teme" y subrayó que no existió violencia y que no lo han notificado sobre esta denuncia.