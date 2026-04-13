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Alarma por la salud de Brandoni: internado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus colegas y del público en general.

La comunidad artística argentina se mantiene en vilo tras conocerse la noticia de la internación de Luis Brandoni. El protagonista de éxitos como "Nada" y "Esperando la carroza" debió ser trasladado a un centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires luego de sufrir un accidente en su domicilio que derivó en una serie de traumatismos.

Según las primeras informaciones, el actor de 85 años padeció una caída accidental que, dada su edad, encendió las alarmas de su entorno más cercano. Si bien en un principio se intentó manejar la situación con total hermetismo, la suspensión de sus compromisos inmediatos confirmó que el cuadro requería de atención hospitalaria y estudios de mayor complejidad para descartar lesiones internas o fracturas.

Estado actual y partes médicos

Desde el centro de salud informaron que "Beto" se encuentra estable y consciente, pero que permanecerá internado para realizarle un seguimiento exhaustivo de su evolución. Los médicos están particularmente atentos a su presión arterial y a los dolores lumbares derivados del impacto.

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Aunque los voceros de su círculo íntimo llevaron tranquilidad asegurando que el actor está de buen ánimo, remarcaron que la prioridad absoluta es el reposo. No es la primera vez que el actor enfrenta un susto de salud en los últimos años, habiendo superado previamente cuadros de descompensación y COVID-19 con una notable fortaleza.

Un icono que no se detiene

Brandoni es una de las figuras más activas de la escena nacional. A pesar de su avanzada edad, el actor se encontraba en plena actividad laboral, participando en proyectos tanto en cine como en televisión, además de su siempre presente militancia política y cívica.

La noticia de su internación rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios y personalidades del espectáculo compartieron deseos de una pronta recuperación. Se espera que en las próximas horas se emita un parte médico oficial con más detalles sobre cuándo podría recibir el alta para continuar con su recuperación en su hogar.

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