La comunidad artística argentina se mantiene en vilo tras conocerse la noticia de la internación de Luis Brandoni. El protagonista de éxitos como "Nada" y "Esperando la carroza" debió ser trasladado a un centro asistencial de la Ciudad de Buenos Aires luego de sufrir un accidente en su domicilio que derivó en una serie de traumatismos.
Alarma por la salud de Brandoni: internado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico
La noticia generó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus colegas y del público en general.