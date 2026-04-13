Alarma por la salud de Brandoni: internado de urgencia tras sufrir un accidente doméstico

Aunque los voceros de su círculo íntimo llevaron tranquilidad asegurando que el actor está de buen ánimo, remarcaron que la prioridad absoluta es el reposo. No es la primera vez que el actor enfrenta un susto de salud en los últimos años, habiendo superado previamente cuadros de descompensación y COVID-19 con una notable fortaleza.

Un icono que no se detiene

Brandoni es una de las figuras más activas de la escena nacional. A pesar de su avanzada edad, el actor se encontraba en plena actividad laboral, participando en proyectos tanto en cine como en televisión, además de su siempre presente militancia política y cívica.

La noticia de su internación rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, donde miles de usuarios y personalidades del espectáculo compartieron deseos de una pronta recuperación. Se espera que en las próximas horas se emita un parte médico oficial con más detalles sobre cuándo podría recibir el alta para continuar con su recuperación en su hogar.