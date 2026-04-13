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Cámaras, rastrillaje y un detenido: así resolvieron el robo en un auto

Una mujer de 70 años fue víctima de un robo en su auto estacionado sobre calle General Acha, en Rawson. Personal de la Comisaría 36ª identificó y detuvo al sospechoso en pocas horas y recuperó los efectos robados.

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió al departamento Rawson este domingo al mediodía: una mujer de 70 años, identificada como Boetti, fue víctima de un robo mientras realizaba compras en un comercio de la zona. En pocas horas, la Policía no solo identificó al autor sino que también recuperó todo lo robado.

El hecho ocurrió alrededor de las 13 sobre calle General Acha entre Montevideo, frente al minimarket conocido como "Super Lito". La mujer llegó en su Ford Ka, lo dejó estacionado en la puerta y entró al local. Media hora después, al volver al auto, se encontró con que le habían abierto el vehículo y le habían llevado un bolso negro que contenía documentación personal, papeles del auto y otros efectos de valor.

Tras hacer la denuncia, personal de la Comisaría 36ª, bajo la coordinación del subcomisario Silvio Pérez, arrancó con una investigación rápida: relevaron las cámaras de seguridad del comercio y de viviendas cercanas, y peinaron las inmediaciones del lugar. Con ese material, lograron identificar y aprehender a Cristian Fernando Vera, de 34 años, señalado como el autor del robo.

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Los robos en interiores de vehículos son cada vez más frecuentes y raramente terminan con un detenido el mismo día. En este caso, la combinación de cámaras de seguridad privadas y el trabajo coordinado de los efectivos permitió dar con el sospechoso en cuestión de horas.

Posteriormente, en el marco de las tareas investigativas, también se logró recuperar la totalidad de los elementos robados, que fueron restituidos a su dueña por disposición del ayudante fiscal de turno.

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