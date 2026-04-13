Cámaras, rastrillaje y un detenido: así resolvieron el robo en un auto

El hecho ocurrió alrededor de las 13 sobre calle General Acha entre Montevideo, frente al minimarket conocido como "Super Lito". La mujer llegó en su Ford Ka, lo dejó estacionado en la puerta y entró al local. Media hora después, al volver al auto, se encontró con que le habían abierto el vehículo y le habían llevado un bolso negro que contenía documentación personal, papeles del auto y otros efectos de valor.

Tras hacer la denuncia, personal de la Comisaría 36ª, bajo la coordinación del subcomisario Silvio Pérez, arrancó con una investigación rápida: relevaron las cámaras de seguridad del comercio y de viviendas cercanas, y peinaron las inmediaciones del lugar. Con ese material, lograron identificar y aprehender a Cristian Fernando Vera, de 34 años, señalado como el autor del robo.