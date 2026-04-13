Un nuevo episodio de inseguridad sacudió al departamento Rawson este domingo al mediodía: una mujer de 70 años, identificada como Boetti, fue víctima de un robo mientras realizaba compras en un comercio de la zona. En pocas horas, la Policía no solo identificó al autor sino que también recuperó todo lo robado.
Cámaras, rastrillaje y un detenido: así resolvieron el robo en un auto
Una mujer de 70 años fue víctima de un robo en su auto estacionado sobre calle General Acha, en Rawson. Personal de la Comisaría 36ª identificó y detuvo al sospechoso en pocas horas y recuperó los efectos robados.