Reapareció Araceli González y preocupó con una revelación sobre su salud

Y remarcó que ya está en contacto con un nutricionista y cómo se siente: “Lo tomé muy tranquila, no puedo hacer nada. Son los distintos stops que nos ponen en la vida cuando uno está muy acelerado y no se da cuenta. Lo bueno es estar lúcido para darse cuenta a tiempo. Me sirve para volver al camino de comer bien, con los tiempos correspondientes”.

“Veo que hay un acelere del otro lado. Muchos, que como yo, no sabían lo que es, muchos que saben todo y te recomiendan nutricionista, y la verdad que no me asusta la dieta, al contrario, me pone muy bien”, explicó Araceli González, quien aclaró que venía con un ritmo de mucho trabajo y esto le servirá de aprendizaje.

“Lo más importante es tener el diagnóstico, muchas veces nos sentimos inflamados del abdomen, constipados, mal de los intestinos, que nos cae todo horrible. Es importante ir a un médico para saber qué tenemos y nos trate como corresponde”, aconsejó a sus seguidores.