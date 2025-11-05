"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > Bitcoin

¿Bitcoin con casco?

La caída del precio reavivó el interés por la criptomoneda. Pero antes de salir corriendo a invertir, conviene entender de qué se trata y cómo no quedar fuera de juego.

Bitcoin volvió a dar que hablar. Esta vez, por una baja que lo llevó a rozar los 100 mil dólares. Para algunos, fue un temblor más en su montaña rusa habitual; para otros, la señal de que se viene una oportunidad. Pero antes de pensar en “me compro unos satoshis”, vale la pena bajarlo a tierra.

¿Qué es exactamente? Bitcoin no es magia ni un negocio secreto de internet: es dinero digital que funciona sin bancos ni gobiernos. Nadie lo imprime, nadie lo regula directamente, y su valor depende —literalmente— de lo que el mundo esté dispuesto a pagar por él. Es como si el oro y el Wi-Fi hubieran tenido un hijo rebelde.

En los últimos meses, su precio venía subiendo con fuerza, pero como todo mercado que vive de expectativas, llegó la corrección. Analistas coinciden en que este tipo de retrocesos suelen ser “zonas de respiro”, momentos donde los que conocen el terreno aprovechan para entrar. El problema es que no todos conocen el terreno.

Te puede interesar...

Por eso, si estás pensando en dar el salto, hay algunas cosas que deberías tener claras:

  • No inviertas lo que necesitás para vivir. Bitcoin puede darte alegrías… o arruinarte un asado familiar.
  • Usá plataformas seguras y, si es posible, guardá tus criptos en una billetera propia.
  • Desconfiá de los gurús. Si alguien promete ganancias fijas, probablemente gane más con tu fe que con sus criptos.
  • Aprendé antes de apretar “comprar”. Hay miles de tutoriales, y muchos son gratuitos.

Más allá del precio, Bitcoin y Ethereum representan algo más profundo: una revolución tecnológica que está cambiando la manera en que entendemos el dinero. Pero eso no significa que todos deban subirse ya mismo.

Invertir en criptomonedas no es apostar: es participar de un sistema que todavía se está escribiendo. Por eso, si vas a entrar, hacelo con cabeza fría, sin traje ni corbata… pero con casco.

*El contenido de esta nota tiene fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Las criptomonedas son activos de alta volatilidad y riesgo. Antes de invertir, se recomienda asesorarse con un profesional financiero y operar únicamente a través de plataformas seguras y reguladas.

Por Juan Rondi

Temas

Te puede interesar