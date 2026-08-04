Quién es Candela Arizaga, la modelo que denunció a Moyano por violencia de género

Su salto a la fama ocurrió a principios de 2024, cuando se confirmó su noviazgo con el cantante L-Gante. Durante esa relación, Arizaga lo acompañó a diversos programas de televisión y enfrentó cruces mediáticos con figuras como Wanda Nara.

A finales de ese año, Candela volvió a estar en el foco de la prensa del corazón debido a intensos rumores que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista de la Selección Argentina, Enzo Fernández, tras coincidir en un viaje a Londres.

En tanto, a inicios de 2026 inició su relación con el dirigente Facundo Moyano, con quien fue vista cenando en Puerto Madero.

Detuvieron a Facundo Moyano tras una denuncia por violencia de género

El exdiputado y dirigente gremial Facundo Moyano fue detenido en el barrio porteño de Belgrano tras una denuncia por violencia de género y por el supuesto consumo de estupefacientes.

El incidente ocurrió en la Avenida del Libertador al 5400, donde Moyano protagonizó una fuerte discusión con una joven identificada como Candela, quien denunció haber sufrido lesiones.

En el caso interviene la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.