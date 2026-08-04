Realizarán una campaña de tamizaje con Test de HPV en toda la provincia

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes. Se estima que cuatro de cada cinco personas lo contraerán en algún momento de sus vidas. Aunque la mayoría de las infecciones desaparecen espontáneamente, algunos tipos de alto riesgo pueden persistir y derivar en distintos tipos de cáncer, siendo el de cuello de útero el más frecuente.

El Test de HPV detecta la presencia del virus antes de que produzca lesiones, lo que permite un diagnóstico oportuno y un seguimiento adecuado. Junto con la vacunación, constituye una de las principales estrategias para prevenir las enfermedades asociadas al VPH y reducir la incidencia del cáncer de cuello de útero.

¿Quiénes pueden realizarse el Test de HPV?

Podrán acceder al estudio las mujeres que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener 30 años o más.

No contar con obra social.

No haberse realizado un Test de HPV en los últimos cinco años.

¿Dónde podrá realizarse?

La campaña se llevará a cabo en los siguientes establecimientos de salud:

Hospitales

Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Hospital Dr. Marcial Quiroga.

Hospital San Roque (Jáchal).

Hospital Dr. Tomás Perón (Iglesia).

Zona Sanitaria I

CAPS Las Margaritas.

CAPS Dr. Arturo Barassi.

CAPS Báez Laspiur.

CAPS Humberto Mira.

CAPS Costanera Norte.

CAPS Villa María.

CAPS Dr. Carlos Bouthery.

Zona Sanitaria III

CIC La Laja.

CIC Campo Afuera.

CAPS Las Lomitas.

CAPS Villa Mercedes.

CAPS San Isidro.

Zonas Sanitarias II, IV y V

Hospitales y centros de salud de cada zona sanitaria.