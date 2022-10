Qué problema de salud tiene Lali Espósito

"Amigos de Neuquén y Trelew pasamos los shows de esta semana a 6/11 (Neuquén) 8/11 (Trelew) porque tengo un cuadro muy heavy de tos y fiebre, que me imposibilita de hacer el show power que es el Disciplina Tour, de 2 horas ! Quiero darles lo mejor...", expresó en un primer tuit.

Lali explicó que los tickets son validos para las nuevas fechas. "Por supuesto que las entradas que ya tienen son válidas para las nuevas fechas y, en caso de reembolso, todo ok! Me pone re triste esto! Pero vengo tapando y arrastrando esto hace mucho rato y los médicos me piden parar... Por mi salud y por ustedes que merecen lo mejor", cerró.

Fuerte mensaje de Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, por el día de la lucha contra el cáncer de mama

Tras la aparición de las pruebas que comprobarían que Lali Espósito y Rels B sí estuvieron juntos, la cantante vuelve a ser noticia pero esta vez por un tema muy emotivo.

Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, compartió en las redes sociales un emotivo mensaje en el marco del día internacional de la lucha contra el cáncer de mama.

La madre de la artista compartió dos historias en su cuenta de Instagram concientizando a las mujeres a realizarse chequeos médicos anuales, en base a su vivencia.

"Día internacional de lucha contra el cáncer de mama! Hace un año y unos meses...", expresó María José Riera, Majo, en una postal donde se la veía sosteniendo un trofeo con barbijo y gorro de lana en época invernal.

Y luego, en otra foto, se la ve sonriendo de noche, en clara muestra de alegría y con el emoji de brazo haciendo fuerza: "Háganse los exámenes anuales! Hoy...".

Majo y Lali mantienen una gran vinculo muy cercano y la cantante acompañó de cerca a su mamá en ese difícil momento.