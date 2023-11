Qué le pidió el hermano de Silvina Luna a Fernando Burlando

“Yo me acuerdo el día del entierro de Silvi, que estábamos ahí con Ezequiel, y te agarró las manos en el momento más doloroso y te dice ‘por favor, seguila hasta el final’”, rememoró la panelista.

“Te hizo ese pedido y vos, conteniéndolo, obviamente le dijiste que lo ibas a hacer, así que quería saber cómo recibió la noticia Ezequiel. Sé que que esto obviamente le dio alegría dentro de todo el dolor que está sintiendo, pero quería saber qué te dijo”, agregó.

El letrado señaló que fue "toda una mezcla de locura porque todavía con la vorágine del día no terminé de leer el fallo porque es largo. Así que no le pude dar una respuesta contundente a Ezequiel”.

“Él me dice ‘Fernando, esto es cierto’. Claro, yo incluso me enteré por los medios que podía salir, incluso los medios me comunicaron a mí antes de que me lleguen la cédula de notificación de la justicia misma, entonces fue algo de mucho impacto”, siguió Burlando.

Finalmente, el abogado mencionó que el hermano de Silvina “está siguiendo minuto a minuto cada uno de los deseos que tenía este Silvina. Está haciendo lo imposible para cumplirle todo a su hermana, lo que ella le había pedido, claro”.