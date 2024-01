Qué le dijo Flor Vigna a Nicolás Occhiato tras blanquear su romance

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), el ex Combate habló de su noviazgo con su compañera en Luzu TV: "Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar. Son cosas que pasan y son imposibles de frenar".

Occhiato remarcó que el vínculo entre ellos siempre fue muy cercano, pero -en el último tiempo- nació una química especial. "Hace poco que nos pasó esto, aunque nos conocemos hace 5 años. Es algo que se dio ahora, que estábamos los dos solteros", explicó.