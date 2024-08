Qué dijo Tamara Pettinato de los privilegios con Alberto Fernández

Abordada por la prensa a la salida de la radio, Pettinato aseguró: "No renuncié, ya lo dije ayer. Tampoco fui despedida. No tengo idea por qué fue, pero me pidieron que no vaya esta semana y eso es todo lo que sé. No sé si vuelvo la semana que viene, depende de ellos".

En tanto, Tamara también fue consultada por las recientes declaraciones de Mercedes Ninci asegurando que habría tenido una serie de privilegios otorgados por la gestión de Alberto Fernández durante y después de la pandemia, como trámites express en el aeropuerto, estacionamientos reservados y hasta chofer personal.