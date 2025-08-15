Qué dijo Tamara Báez sobre una posible reconciliación con L-Gante

Y sobre cómo lograron darse una nueva oportunidad, el cantante se mostró directo: “Tenía que pasar. Hablamos varias cosas antes, pero al final de la noche tocamos ese tema y yo lo entiendo, ella me entiende”.

image

Sin embargo, desde sus historias de Instagram Tamara Báez salió a aclarar cuál es su presente sentimental, negó una reconciliación con el padre de su hija, y manifestó querer estar sola para poder pensar en ella y solucionar pensamientos.

“Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, describió la influencer en una historia de Instagram.

Y luego ante el mensaje de un seguidor sobre las acciones de su ex novio Thiago Martínez, la morocha fue categórica y les hizo un directo pedido a sus fans virtuales: "No me pasen más nada de él, hay que dejarlos volver al nivel de dónde vienen. Suerte y amor".

Después de los días de vacaciones en el Caribe con Thiago Martínez, Tamara Báez regresó a la Argentina y sorpresivamente surgieron rumores de reconciliación con L-Gante, padre de su hija Jamaica, de quien se había separado en 2022.