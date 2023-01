Qué dijo Tamara Báez sobre la nueva novia de L-Gante

El panelista le consultó si alguna vez la vio personalmente y la mamá de Jamaica fue tajante. "No la conozco. La conocen en el ambiente por eso te dije”, afirmó.

Báez también mencionó que L-Gante tampoco le habló de Mica. “No me comentó, solo tenemos relación por nuestra hija. No me interesa lo que él haga”, añadió.

Por último, la ex del artista dijo que ya no se mete en las decisiones de él. "A mí no me molesta que esté con Wanda Nara o con la que sea. Tiene derecho a hacer lo que él quiera", cerró.