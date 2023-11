Qué dijo Rojas sobre las imágenes que difundió Flor Vigna con Castro

Asimismo, Sabrina detalló cómo llevaba su relación públicamente con Luciano los años que fueron pareja. “Cuando estábamos juntos, yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”, remarcó.

En tanto, la actual panelista del debate del Bailando 2023 cerró directa y sincera sosteniendo que “Luciano se entera más tarde de esa foto. Igual, más allá de eso, a mí hoy lo que me parece que es un montón y estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”.