Qué dijo Moritán sobre su hija Ana viajando en lancha sin salvavidas

image

“A todos los que me recordaron con cariño la importancia de tomar todas las medidas de seguridad: ¡muchas gracias!”, comenzó escribiendo el ex de la modelo.

Luego, explicó por qué la nena viajaba sin salvavidas: “Contexto: íbamos por un canal interno y muy despacio, pero tienen razón, no hay que correr riesgos innecesarios, usando siempre chaleco salvavidas”.

Por último, cerró con palabras de agradecimiento: “Gracias por cuidar tanto a Anita”.

La exesposa de Roberto García Moritán grabó a su hija de 6 años al volante y generó polémica

A mediados de este mes, Milagros Brito, la exesposa y madre de dos hijos de Roberto García Moritán, quedó en el ojo de la tormenta luego de compartir en sus redes sociales un video de su hija de seis años manejando un vehículo. El hecho ocurrió en un campo privado de la familia.

En la publicación se podía notar que la nena estaba manejando en un campo, mientras que su mamá la acompañaba en el asiento de al lado con un perro en sus brazos.

image

Rápidamente, los usuarios de las redes recordaron el reciente caso de Valeria Aquino, que también mostró a su hija de 12 años manejando en el campo, y el Ministerio de Transporte le inhabilitó la licencia.

En ese sentido, la empresaria podría sufrir las mismas consecuencias, aunque hasta el momento no se tomó ninguna medida.

“¿No aprenden, no?“, ”¿Por qué se graban?“, ” ¿No pueden dejar de subir todo a las redes sociales?”, “Generación de padres pel...”, escribieron algunos usuarios en X al ver el video.