¿Qué dijo Flor Vigna cuando le preguntaron sobre Luciano Castro y Sabrina Rojas?

Invitada a PH Flor Vigna habló de su carrera como solista y su primer video musical junto a su actual pareja, Luciano Castro. "A Lucho nunca me lo cruce, y nunca había pensado que podíamos tener tantos puntos en común" declaró la actriz.

Pero entre las preguntas apareció Sabrina Rojas, madre los hijos menores de Luciano Castro. "¿Te da celos la relación de tu pareja con Sabrina Rojas?", le preguntó el conductor a Flor. "No, me encanta", respondió sin dudar. Y sumó: "Primero, no tengo celos de Sabrina porque Lu me da mucha seguridad. Segundo, porque tengo muchos amigos con otros criterios sobre la pareja, que son más abiertos. Y ahora hay de todo, tengo un montón de criterios en mi cabeza. A mí me tocó una forma de amar más tradicional, y por ahí soy más cursi o romántica. Me gusta que seamos verdaderos", concluyó la cantante sumamente segura.

Luego, Vigna explicó cómo es la relación familiar que mantienen: "Yo veo mucho amor con Sabri y con Lu como padres y hacia toda su familia. Están aprendiendo a amarse de esta forma como familia, y es re evolutivo" comentó, incluyendo un mensaje sobre lo que espera para su futuro en la relación: "Se re ocuparon de eso, se puede. Y obvio que todo el tiempo todos vamos a estar sumando para que funcione".

Sabrina Rojas sorprendió en la madrugada del 27 de octubre al publicar un contundente mensaje y una foto junto a Luciano Castro y el Tucu López en medio de los rumores que dicen que el actor renunció abruptamente a la obra Desnudos para no seguir compartiendo escena con la actriz.

"Cuando todo fluye que en vez de pensar en dividir, podes sumar", fue lo primero que escribió Sabrina Rojas junto a la foto que la muestra junto a Luciano Castro, su ex y padre de sus dos hijos, y Luis Tucu López, su actual pareja, todos sonrientes y mostrando la buena onda entre ellos.

"De a poco en esta familia ensamblada somos más", agregó la actriz, de 41 años de edad, madre de Esperanza y Fausto, quien días atrás reveló que ya conoció a Flor Vigna, actual pareja de Castro. "Y amo que así sea", concluyó su mensaje junto a un corazón, dejando en claro que tras su separación mantienen una excelente relación con Luciano Castro.

Flor Vigna reveló que pensaba de Luciano Castro antes de que sea su novio

A días de haberse lanzado como cantante, Flor Vigna visitó Cortá por Lozano (Telefe) y sorprendió al hacer una confesión sobre Luciano Castro. “No era un hombre que tenía en la cabeza”, aseguró.

Las declaraciones se dieron en el marco de una charla en “el Diván de Vero”, donde la conductora la interrogó en diferentes aspectos. Aunque, evidentemente, el ojo estuvo puesto en Castro, la actual pareja de la exparticipante de La Academia de Showmatch (El Trece), y quién aparece en el videoclip de su sencillo, "UY!".

“Con Luciano nos conocimos en un gimnasio. Íbamos a trabajar juntos en una serie, que al final yo no puedo hacer por la música”, comenzó diciendo la artista tras que Lozano le consultara cómo se conocieron con el actor. Luego, fiel a su estilo, la conductora de Telefe, fue por más: “¿Vos ya le habías echado el ojo?”.

“Anteriormente, no nos habíamos cruzado nunca. No era un hombre que tenía en la cabeza. Pero nos pasó que estábamos en el mismo momento”, se sinceró Vigna. Fuente: Exitoina.