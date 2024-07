Qué dijo Fátima Florez sobre el posible romance de Milei con Yuyito

En tanto, la cantante Daniela Mori fue mucho más expresiva y aseguró políticamente correcta: “Me encanta la pareja que hacen. Yuyito es lo más y a Javi ya lo quiero como familia. Ojalá que estén juntos. Aparte queremos todos al Presidente contento”.

image.png

Por último, la periodista del Trece agregó que la cantante tiene planeado invitar a Milei y a Yuyito al estreno de la obra de teatro Rock of Age Argentina que está ensayando, con fecha de estreno prevista para el 14 de agosto próximo en el teatro Lola Membrives.

Yuyito González reveló detalles de la cita con Javier Milei en el Teatro Colón: "Es distinto a todos"

Yuyito González y Javier Milei observaron juntos desde el palco presidencial del Teatro Colón la última función de la ópera Carmen y se llevaron todas las miradas del público y la prensa al mostrarse juntos.

La actriz y conductora rompió el silencio el día después de su cita en público con el presidente y contó detalles de cómo fue ese encuentro y la invitación que le hizo.

image.png

“Me había ocupado de mi outfit porque quería estar divina y me puse una ropa espectacular. Me sentí muy cómoda. Después fue todo súper tranquilo”, explicó Yuyito González en diálogo con Mañanísina, El Trece.

“Yo venía hace como dos días medio engripada, así que hoy amanecí con 38 de fiebre pero me tomé un analgésico y me vine a hacer el programa”, agregó.

Y remarcó que se sintió "muy tranquila" durante el evento: “Cero estrés, cero nervios, pero no dejo de lado que fue una ocasión especial estar en el palco presidencial con Javier Milei y en el Colón que nunca había ido a ver una obra. Fue maravilloso y hermoso”.

"Esa entrevista fue espectacular", recordó sobre la charla televisiva tan comentada que le hizo en su programa al presidente hace unos meses.

Dejó en claro además que aquella vez que fue al Luna Park cuando estaba Milei gestionó ella misma su ingreso: “No me invitó, esa vez me autogestioné yo la invitación con mis contactos”.

"Me parece un hombre inteligente, interesante y extravagante, porque una primera invitación para ir al Teatro Colón ya te habla de una cabeza bastante particular. Me parece que es un hombre distinto a todos", elogió Yuyito González a Javier Milei.